Piaggio dedica un Liberty speciale per i 100 anni di Baci Perugina

E qual giorno migliore, per due ragazzi innamorati, che il primo giorno di primavera, a scambiarsi effusioni coccole e baci, e magari sì, anche i Baci Perugina che fanno sempre dolce tenerezza. Questʼanno i famosi cioccolatini compiono 100 anni e per lʼoccasione Piaggio lancia unʼedizione speciale di Liberty .

È lui lo scooter giusto per quella fuga primaverile, un modello amatissimo dai più giovani, ora con questʼabito blu intenso ornato di stelle, che cita espressamente il cioccolatino più amato dagli innamorati. Prodotto in un milione di unità in 25 anni, Piaggio Liberty si presenta in questa versione speciale Baci Perugina vestendosi dei colori classici della confezione di cioccolatini e con il celebre logo a spiccare sullo scudo. La sella color cuoio scuro richiama, invece, i colori della copertura di cioccolato Fondente Luisa, un classico di bontà in casa Perugina.

Piaggio Liberty Baci Perugina è disponibile nella cilindrata 125 della nuova famiglia di motori i-get della Casa di Pontedera. Motori modernissimi e tecnologici, che garantiscono consumi ed emissioni ridotte e avanzati livelli di qualità e di affidabilità. La partnership con i Baci Perugina, usciti sul mercato nel 1922, prevede anche un casco dedicato, disponibile in due diverse colorazioni: la classica Blu Baci Perugina (stessa tinta del veicolo) con stelle argento e Silver, come lʼargento della carta che avvolge ogni singolo cioccolatino, con stelle blu.

Con il lancio dello scooter è previsto anche un concorso che mette in palio 6 esemplari di Liberty Baci Perugina e 20 caschi. Dal 21 marzo al 15 maggio è possibile partecipare acquistando un prodotto Baci Perugina e inserire la prova dʼacquisto accedendo al sito web: www.promozionitaliane.it/2/mettiinmotolemozione. Tutte le informazioni sono sul sito www.baciperugina.it.