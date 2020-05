Piaggio affronta la Fase 2 con promozioni choc

Il Piaggio Liberty? Con 29 euro al mese di rata , una minirata a dire il vero. Come per la Vespa 50 a 36 euro al mese, ma ci sono anche 300 euro di sconto sui modelli Vespa 50 Primavera e Sprint, 700 sulla Vespa GTS e fino a 1.000 euro dal listino delle grandi SuperSport e SuperTech. E sconti non meno interessanti ci sono per la gamma Beverly 2020.

In sintesi, il Gruppo Piaggio ha riaperto fabbriche e concessionarie questa settimana, tenendo però bene a mente le preoccupazioni finanziarie degli italiani. Il settore delle due ruote è apparso subito in grossa difficoltà in questi mesi, certo come tutti, ma lʼaggravante che la pandemia è esplosa in primavera, la stagione migliore per il comparto. I costruttori moto riuniti nellʼAncma chiedono a gran voce incentivi dal governo, che al momento pare intenzionato ad accontentare soltanto biciclette e monopattini elettrici (o le tante alternative di mobilità).

In attesa di sviluppi, Piaggio lancia le sue promozioni, come appunto le mini rate da 29 euro al mese sullo scooter Liberty e da 36 euro sulla gamma Vespa 50. Per le Vespa di cilindrata superiore, la rata sale a 69 euro. Invece per lʼultimo arrivato Piaggio Medley, con i suoi motori a iniezione i-get 125 e 150 cc, è previsto il finanziamento a interessi zero, e in più bauletto e parabrezza inclusi nel prezzo di 3.190 Euro. Non è finita qui, perché anche il grande Beverly 300, fresco di restyling, è scontato di 820 euro e costerà da 3.690 Euro! Per le versioni 350 lo sconto è di 1.000 euro e il prezzo scende a 4.870 Euro. Tutto fino al 31 maggio.

Tra le offerte che le concessionarie Piaggio propongono per la clientela italiana cʼè anche il rafforzamento della formula “Ride Now” per salire subito in sella a Piaggio MP3. Sullo scooterone a tre ruote viene estesa la garanzia e la manutenzione programmata per 3 anni o 20.000 km, e il finanziamento personalizzato include la possibilità di sostituire il mezzo dopo 36 mesi.

