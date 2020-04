Piaggio Beverly 2020, una famiglia sempre più chic

Tutte hanno di serie lʼABS e il controllo di trazione ASR, disattivabile volendo. Ma di serie è anche il telecomando per l’apertura della sella a distanza, con quella funzione “bike finder” che permette di ritrovarla a distanza dal lampeggio dei fari. Uno scooter a ruote alte di fascia alta ma anche molto pratico, con la presa Usb alloggiata nel controscudo e la strumentazione con display LCD integrato. La versione Beverly 350 Tourer si presenta con il cupolino fumé, il bauletto da 36 litri in tinta e il sistema di connettività via Bluetooth “Piaggio Mia”.

I due motori Euro 4 della gamma sono: il monocilindrico da 300 cc a 4 tempi, 4 valvole e iniezione elettronica, che fornisce una potenza massima di 21 CV a 7.250 giri e una coppia massima di 22,5 Nm 5.750 giri; le versioni S adottano invece il monocilindrico 350 a 4 tempi, 4 valvole, iniezione elettronica e raffreddato a liquido, che offre prestazioni paragonabili a quelle di un 400 cc, con 30 CV di potenza a 8.250 giri e 29 Nm di coppia a 6.250 giri. È un propulsore modernissimo, dotato di frizione automatica multidisco in bagno d’olio di derivazione motociclistica.

La gamma dei nuovi Piaggio Beverly 2020 parte da 4.510 euro per le versioni 300 e 300 S (stesso prezzo per entrambi i modelli), mentre per le più brillanti motorizzazioni 350 si inizia da 5.870 euro.