Piaggio 1 Feng Chen Wang, mood elettrico e fascino orientale

Ma a certificare lʼimpegno del gruppo di Pontedera, sempre più colosso globale, sono anche altri modelli elettrici, come Piaggio 1 . Uno scooter moderno, pratico, leggero, campione di stile e lo si vede benissimo nella versione speciale firmata Feng Chen Wang .

La stilista cinese è una delle firme più innovative della moda internazionale. Per lʼ

e-scooter

livrea esclusiva

Fujian

Londra

acquarello

Un tocco realizzato a mano

italiano ha Feng ha dato vita a una, nella quale fonde la tradizione cinese (è nata nel), provincia nota per i suoi paesaggi naturali, con la creatività di, dove la stilista opera. Una versione magica, caratterizzata dall’per combinare insieme gli elementi naturali dell’acqua e il simbolo della Fenice, che nella mitologia cinese rappresenta la virtù e la grazia.con la tradizionale tecnica cinese della pennellata, mentre la colorazione verde è un richiamo alla flora e ai valori globali della salute e dellʼarmonia del pianeta.

Dotato di fari full LED e sistema keyless,

Piaggio 1 è l’unico e-scooter della sua categoria con un vano sottosella in grado di contenere un casco full jet

la batteria è posizionata sotto la sella

è facilmente estraibile in pochi secondi

. Il motore elettrico integrato nella ruota posteriore eroga una potenza di 1,2 kW e raggiunge la velocità di 45 km/h, per unʼautonomia di marcia fino a 55 km, mentre la versione da 2 kW Piaggio 1 Active arriva fino a 60 km/h e ha unʼautonomia fino a 85 km. In entrambe le versioni, così da poter essere ricaricata comodamente a casa o in ufficio.

Piaggio 1 Feng Chen Wang è uno scooter elettrico unico e anche ulteriormente personalizzabile, cui è dedicato anche un

casco ad hoc

capsule collection di capi unisex per lo streetwear

L’edizione speciale Feng Chen Wang di Piaggio 1

prezzo di 2.999 Euro per il modello base e di 3.599 Euro per Piaggio 1

Active

e una. Si tratta di capi originali e sorprendenti, realizzati con materiali riciclati per dimostrare attenzione di Feng verso i temi della sostenibilità, il rispetto della natura e il recupero creativo.è disponibile da questo mese di aprile presso i concessionari Piaggio, al, f.c. e IVA inclusi.