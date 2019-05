Il Leone e il Tennis 17 maggio 2019 16:20 Peugeot partner degli Internazionali BNL dʼItalia Fornisce 80 vetture, tra cui la nuova 508 SW

Il Roland Garros al Bois de Boulogne, i quattro moschettieri, le 10 Coppe Davis vinte (e 9 perse). I francesi impazziscono per il tennis e non sorprende che un marchio francese storico come Peugeot sia legato al mondo delle racchette. Già Platinum Partner dellʼATP Tour e sponsor dello slam parigino sulla terra rossa ‒ il Roland Garros ‒ Peugeot lo è anche degli Internazionali BNL dʼItalia.

Una flotta sempre allʼavanguardia Ufficio stampa 1 di 14 Ufficio stampa 2 di 14 Ufficio stampa 3 di 14 Ufficio stampa 4 di 14 Ufficio stampa 5 di 14 Ufficio stampa 6 di 14 Ufficio stampa 7 di 14 Ufficio stampa 8 di 14 Ufficio stampa 9 di 14 Ufficio stampa 10 di 14 Ufficio stampa 11 di 14 Ufficio stampa 12 di 14 Ufficio stampa 13 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La Casa del Leone è anche Official Car del torneo, ultimo Master 1000 prima dei grandi Slam europei, e fornisce agli organizzatori una flotta di 80 vetture, tra nuove 508 berlina e SW e il Suv 3008. Ma il pubblico del Foro Italico avrà anche lʼoccasione di vedere esposta la nuova Peugeot 208 e la variante elettrica e-208, e con lei lʼibrida 508 Sport Engineered da 400 CV, concept destinata alla produzione in serie. La collaborazione con gli Internazionali dʼItalia è stata annunciata alla Terrazza Rinascente di Roma, presente il presidente del Coni Giovanni Malagò e testimonial del brand come Stefano Accorsi.