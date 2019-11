Peugeot, lezione di auto elettrica con e-Mobility City Talk

Lʼelettrificazione dellʼautomobile? Una questione di libertà . A sostenerlo è Peugeot , e precisamente il Direttore generale del brand in Italia Salvatore Internullo , nel corso dellʼ e-Mobility City Talk svoltosi a Milano nei giorni scorsi, e cha ha coinvolto un player importante come Enel X .

Un dibattito sui temi della mobilità elettrica che ha coinvolto uomini delle istituzioni e delle grandi aziende, giornalisti e anche studenti della Bocconi, impegnati in un lavoro di team col gruppo PSA sulla mobilità del futuro. Tutti insieme a parlare di mobilità elettrica e sullo sfondo la Peugeot e-208, la compatta 5 porte a trazione integralmente elettrica che a breve debutta sul mercato italiano, ed esempio concreto della rivoluzione in atto nelle nostre abitudini di guida. “Libertà di poter scegliere l’alimentazione ideale per i propri spostamenti ‒ ha detto Internullo ‒ senza scendere a compromessi in fatto di spazio, stile, tecnologia e piacere di guida”.

Lʼoccasione è servita anche a inaugurare Casa Peugeot, il nuovo spazio di rappresentanza della Casa francese nella centralissima via Palestro, a Milano. A condurre lʼe-Mobility City Talk è stato Nicola Porro, volto noto delle reti Mediaset, che si è detto il primo interessato ad abbracciare le nuove forme di mobilità. Al centro del dibattito chiaramente lʼelettrificazione dei veicoli, con le tante differenze oggi presenti tra auto ibride mild, plug-in e Full Electric. Un contesto nel quale tutti siamo chiamati, quanto prima, ad acquisire le dovute conoscenze.