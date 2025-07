Peugeot: è arrivata la E-3008 325 Dual Motor

La Peugeot E-3008 325 Dual Motor combina il motore elettrico a trazione anteriore standard da 213 CV con un motore elettrico aggiuntivo da 112 CV per le ruote posteriori. Insieme, oltre alla trazione integrale, garantiscono un totale di 325 CV e una coppia massima di 509 Nm. Per quanto riguarda le prestazioni, i 325 CV erogati dai due motori consentono un'accelerazione e una reattività interessanti: la Peugeot E-3008 325 Dual Motor accelera da 0 a 100 km/h in 6 secondi e da 80 a 120 km/h in 3,8 secondi (secondo quanto dichiarato dal brand del Leone). Lato batteria, questa variante ne ha una NMC agli ioni di litio da 73 kWh netti, che spinge la E-3008 fino a un'autonomia di 490 km (ciclo combinato WLTP in modalità Normale) mentre il tempo di ricarica stimato da Peugeot dal 20% all'80% con i caricatori superveloci è di circa 30 minuti.