Peugeot E-3008: quando arriva e quanto costa

E' il nuovo SUV di fascia media a trazione elettrica di Peugeot e arriverà nelle concessionarie a febbraio 2024 , mentre le versioni endotermiche saranno commercializzate successivamente nel corso dellʼanno. Il design della nuova E-3008 rappresenta un’evoluzione del linguaggio stilistico visto finora, di cui riprende alcuni elementi come la firma luminosa con i tre led ad artiglio. Le dimensioni sono maggiori con una lunghezza di 4,54 metri, più 10 cm rispetto alla versione attualmente in gamma. Il frontale è impattante, con i tre artigli di LED e la nuova calandra tridimensionale, mentre il posteriore si distingue per un padiglione che scende verso la coda, contribuendo a ridurre il coefficiente aerodinamico a 0,28 , soluzione stilistica che rimarca le sembianze tipiche della fastback.

Versioni, powertrain e listino

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la versione a motore singolo da 213 CV e 343 Nm è abbinata a una batteria da 73 kWh, per un’autonomia dichiarata di 525 chilometri. La versione Long Range sviluppa 231 CV e 343 Nm con una batteria da 98 kWh e 700 km di autonomia dichiarata, mentre al vertice del listino troviamo la Dual Motor 4WD da 326 CV e 510 Nm con la batteria da 98 kWh. Per la E-3008, Peugeot ha organizzato una gamma semplice, basata su due livelli di allestimento, Allure e GT, con 3 pacchetti opzionali. Così, la E-3008 Allure Electric 210 è disponibile con finanziamento Peugeot e-GO da 350 euro al mese per 3 anni e 45.000 km e wall box inclusa, a un prezzo di listino che parte da 49.780 euro. La particolarità dell'offerta Peugeot e-GO consente ai clienti di scegliere tra la motorizzazione elettrica e quelle ibride allo stesso canone mensile. A proposito, la versione mild-Hybrid è mossa da un 1.2 tre cilindri da 136 CV e un motore elettrico da 15,6 kW per un prezzo che parte da 38.700 euro o da 364 euro al mese con un anticipo di 6.749 euro.