Peugeot avvia la prevendita online della e-208

“Unboring the future” è la visione con cui Peugeot vede e interpreta il futuro dellʼautomobile e della mobilità. Il Leone vuole affrontare da protagonista questo futuro, non soltanto rispettando tutte le nuove regole europee sull’inquinamento, ma ponendosi quale leader nel processo di mutamento in corso, transizione energetica e sharing innanzitutto.

Alla Milano Design Week, dopo lʼesposizione della e-Legend Concept e del nuovo logo stilizzato ‒ il Leone monumentale ‒ ha fatto scoccare la scintilla tra pubblico e nuova Peugeot 208, per la prima volta esposta in Italia. Non solo, ma ha annunciato lʼavvio della prevendita della e-208, la versione 100% elettrica che sarà lanciata in concomitanza con le versioni a motore termico della nuova gamma 208. La prenotazione è al momento esclusivamente online, attraverso il link di configurazione http://new208booking.peugeot.it. Lʼallestimento previsto per la e-208 è l’iconico GT Line ed è disponibile in 6 tinte di carrozzeria.