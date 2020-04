Peugeot 508 SW, arriva la variante alla “spina”

Lʼobiettivo di mercato è minimo: 800 unità da vendere in Italia, ma il valore che la Peugeot 508 Hybrid plug-in assume è senza dubbio superiore. Con questo modello sono ormai 6 i modelli elettrificati della Casa del Leone, dalla piccola 208 tutta Elettrica alle grandi vetture di segmento D come la 508 e questa station wagon che abbiamo provato sulle strade catalane a febbraio.

Capiente, funzionale e ora anche ecologica. Le emissioni di CO2 della 508 SW Hybrid plug-in sono pari a 30 g/km, i consumi di benzina medi a 1,3 litri per 100 km e l’autonomia di marcia in modalità solo elettrica è di 50 km circa. Livelli di rara efficienza, che abbattono i costi di gestione di unʼauto importante e rafforzati dalla garanzia di 8 anni sulla batteria. La Peugeot 508 SW Plug-in sviluppa una potenza complessiva di 225 CV, frutto dellʼabbinamento tra il motore turbo benzina da 180 CV e del motore elettrico da 80 kW. La trazione è anteriore (non 4x4 come la 3008 Hybrid) e la marcia mai “strappata”, sempre fluida e rilassata.

È unʼauto dallʼelevata abitabilità interna, con una funzionalità impagabile e gli stessi spazi che offre la 508 SW con motori termici. Il bagagliaio da 530 litri lo dimostra. Ma il plus è nella ricarica delle batterie per la trazione elettrica, con 3 possibili opzioni: da 7 ore col caricatore da 3,7 kW, da 4 ore e anche in 1h45 minuti collegando la batteria al Wallbox da 7,4 kW 32A (optional). Lʼaspetto più importante, e che aiuta nel “passaggio” ad unʼauto elettrica, è però lʼadattabilità alla piattaforma europea multienergia EMP2 (Efficient Modular Platform). In Italia il partner è EnelX e con questa piattaforma il costo energetico è abbordabile.

Una strategia in linea con lʼofferta attuale di auto elettriche, volta a fornire pacchetti di mobilità tutto compreso. Su strada la vettura è appagante, piacevole da guidare. È confortevole, silenziosa, ma soprattutto regala sensazioni nuove, tutte da esplorare, visto che offre la possibilità di scoprire varie modalità di marcia. Inserendo Sport fa ricorso a tutta la potenza del sistema e quindi scatti e riprese secche, decise; in modalità Comfort invece cambia lʼassetto delle sospensioni, il cui smorzamento pilotato favorisce una dinamica di marcia in assoluto relax. Insomma le auto oggi non sono più quelle di una volta, si configurano quasi fossero degli smartphone.

Tre gli allestimenti della Peugeot 508 SW plug-in hybrid: Allure, GT Line e GT con un’inedita selleria in Alcantara Grigio Greval. La forbice di prezzi va da 48.000 a 54.000 euro, ma si può accedere allʼecobonus statale (2.500 euro) e alle forme di finanziamento Peugeot “Free2Move” con rate mensili da 380 euro.