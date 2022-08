Peugeot 508 PSE, ibrida 4x4 dalla sfrenata dinamicità

La Peugeot 508 ha molte anime, ma nella versione PSE (Peugeot Sport Engineered) tira fuori il meglio di sé in termini prestazionali. Significa arrampicarsi su passi alpini e valicarli, raggiungere velocità elevate in autostrada, spuntare le traiettorie migliori nei tratti misti. Il tutto con il plus della trazione ibrida ricaricabile .

Abbiamo provato la 508 Peugeot Sport Engineered nei luoghi della Val dʼOssola e della Val Formazza, fino alla cascata del Toce, dove la grande wagon francese ha dimostrato tutta la sua versatilità.

La prima qualità dellʼauto sta nellʼassetto, ribassato e rigido

sospensioni elettroniche offrono tre livelli di ammortizzazione

grandi cerchi da 20 pollici

, che infonde precisione allo sterzo e molta sicurezza in chi guida. Le(Comfort, Hybrid, Sport) e la doppia barra antirollio. Un carattere rimarcato anche nel look, distintivo e in linea con la dinamicità dellʼauto, che poggia sue su prese dʼaria laterali che servono a raffreddare il motore termico, un turbo benzina da 200 CV.

Poi cʼè la

propulsione ibrida plug-in

un motore benzina e due motori elettrici, che insieme sviluppano 360 CV di potenza e una coppia complessiva di 520 Nm

, che vale la pena sfruttare soprattutto nei centri abitati e qui, in modalità Electric, fa fino a 42 chilometri a emissioni zero. Anche se la velocità massima in questa modalità è 140 km/h, inutile arrivarci, le lucine blu che si accendono sul cruscotto e indicano che stiamo andando in elettrico bastano ad appagare la nostra guida. Il powertrain ibrido poggia su, gestibile con trazione permanente su entrambi gli assi, per una resa stabile e sicura anche su fondi a bassa aderenza. Accelerazione da sportiva verace: 5,2 secondi da 0 a 100 km/h!

Allʼinterno riscontriamo eleganza e lusso non pacchiano. I

rivestimenti in Alcantara

Night Vision

Punto di forza dellʼauto è poi il bagagliaio

sono il giusto e il tono nero dominante esalta la sportività di questʼauto, che vanta il quadro strumenti al 100% digitale. Ovviamente tante le dotazioni elettroniche di sicurezza, spiccano ile il Cruise Control adattivo con funzione Stop&Go., che offre unʼordinaria capacità di 530 litri, già molti per un weekend fuori porta. Se poi si abbattono gli schienali posteriori, si arriva a 1.780 litri di volume utile di carico.

Peugeot offre il cavo di ricarica nella dotazione standard, che

in media impiega 7 ore per la batteria da 11,5 kWh

I prezzi della Peugeot 508 PSE partono da 70.000 euro

. Ma ne servono meno di due con la Wallbox se si dispone di un cavo per la modalità fast.