Peugeot 408, lʼevoluzione della specie berlina

si potrebbe andare avanti con altre definizioni per spiegarne, o provare a farlo, la sua inedita e iconoclasta identità automobilistica. È lʼ, che si trasforma in una nuova carrozzeria che definire fastback sarebbe riduttivo. Perché qui siamo in un orizzonte stradale nuovo, che mischia le carrozzerie e sperimenta. Dietro questi concetti sono poi nascoste soluzioni altre in termini di versatilità è abitabilità, perché la Recherce del Leone francese continua, non si ferma da 210 anni a questa parte.

e non cʼè dubbio che il fascino, la seduzione sia presente in questa sinuosa e seducente 5 porte; cʼè lʼper lʼupgrade tecnologico che propone sul mercato e scompagina i segmenti C e D,dal nuovoall’inedito; cʼè lʼche suscita e ha suscitato in noi la sua visione nel corso della premiere italiana a Monza, per la 6 Ore del Campionato Mondiale Endurance in cui ha debuttato la. La nuova Peugeot 408 andrà in produzione a Mulhouse verso la fine di questʼanno, ci saranno le versioni Hybrid Plug-in da 180 e 225 CV. S. Aspettatela, ne varrà la pena!