Peugeot 2008 in viaggio fra le Dolomiti del Friuli

Global e local, la doppia anima di Peugeot 2008 , fresca di elezione al titolo di “ Auto Europa 2021 ”. Il crossover francese è sì una world car, unʼauto globale per i mercati di destinazione, ma è anche un suo agio nei paesaggi più isolati, dove la natura domina incontrastata. È il caso delle Dolomiti friulane che vediamo in queste immagini.

La seconda generazione di Peugeot 2008 attraversa un territorio generoso e spettacolare e sʼinerpica fra i dintorni di Longarone e il lago di Barcis, delizioso bacino artificiale con acque che si colorano dal verde al celeste, riflettendo la natura circostante. Itinerario nella natura incontaminata, e va ricordato come il nuovo 2008 è proposto da Peugeot anche in versione 100% elettrica . Un viaggio che è anche nella memoria, mai perduta, delle tragedie nazionali, perché si raggiunge la diga del Vajont e con essa tutti i tristi della tragedia del 1963.