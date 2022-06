Parata di stelle e Pagani Huayra R sulla pedana 1 a MIMO 2022

Autodromo di Monza

MIMO Pass

area dei test drive

Enel X Way

Dal 16 al 19 giugno a Milano sono state esposte, fra Duomo e Piazza Castello, tutte le più belle e innovative auto lanciate in questa stagione, mentre allʼsi è svolto un ricco programma di eventi sportivi, legati anche al passaggio della Mille Miglia storica. Per accedere allʼarea espositiva, libera e gratuita, occorre munirsi del, anche per lʼaccesso allʼautodromo di Monza e, di nuovo a Milano, allʼdedicata ai veicoli elettrici e allestita da

Stella fra le stelle, protagonista a MIMO 2022 anche per la presenza del patron

Horacio Pagani

Pagani Huayra R, gioiello da 2.600.000 euro

, è stata sulla pedana numero 1 in piazza Duomo lache monta il motore V12 6.0 di derivazione AMG, il motore aspirato più potente al mondo con i suoi 850 CV di potenza a 9.000 giri. La Huayra R è di una leggerezza assoluta (1.050 kg) e ciò consente al V12 di farla letteralmente volare…

Un evento che ha indotto

Poste Italiane

a lanciare gli annulli speciali per MIMO 2022, disponibili da oggi e per 60 giorni presso gli sportelli filatelici di Milano Palazzo della Regione, via Algarotti 1, e di Monza in Corso Milano 56.

Nello Speciale Motori anche l'edizione 2022 di MIMO