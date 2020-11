Opel Zafira-e Life, fate spazio a comfort e silenzio

E che sia una vera “lounge car” lo rivelano altri particolari di non poco conto: le portiere elettriche scorrevoli, i sedili in pelle, il tetto panoramico. Basta chiedere per avere, in base alle proprie esigenze, come anche si può scegliere tra tre misure del veicolo ‒ Small, Medium e Large ‒ e due tipi di batterie: da 50 o da 75 kWh, che determinano una differente autonomia massima di 230 o 330 chilometri, sempre alla massima velocità di 130 orari. Batterie garantite 8 anni/160.000 km, cui servono 30 minuti per ricaricarsi allʼ80% della piena capacità (la 50 kWh, 45 minuti la 75 kWh).

Il motore elettrico della Opel Zafira-e Life sviluppa 100 kW (136 CV) e 260 Nm coppia, subito pronta. Il posizionamento sotto al pianale del modulo batteria abbassa il baricentro del grande MPV e così agevola la stabilità e lʼagilità in curva, non togliendo inoltre spazio al bagagliaio. Tante le dotazioni elettroniche di sicurezza, ci sono il Cruise Control intelligente, la telecamera e il radar che riconoscono i pedoni e frenano in emergenza, il mantenimento di corsia, lʼavviso di stanchezza del conducente e, unico nel segmento, persino lʼhead-up display a colori.

Per la ricarica delle batterie e i pagamenti, gestibili via app, la funzione “Charge My Car” consente lʼaccesso a oltre 140.000 punti di ricarica in tutta Europa. Grazie allʼapp Opel Connect è inoltre possibile attivare le funzioni di controllo remoto, così che da smartphone sia possibile verificare lo stato di carica della batteria o programmare i tempi di ricarica e condizionamento dellʼaria. Lʼapp gestisce anche le funzioni live, come la navigazione e le chiamate dʼemergenza eCall.

Viste le dimensioni del veicolo, meritano una citazione i sensori a ultrasuoni nei paraurti anteriore e posteriore, che avvisano il guidatore di eventuali ostacoli durante il parcheggio. Opel Zafira-e Life arriva a listino in Italia con una imperdibile promozione che somma lʼecobonus statale (8.000 euro) alle agevolazioni delle concessionarie Opel (fino a 10.000 euro), così da abbattere il prezzo a 31.678 euro.