Opel Mokka, lo stile in passerella

“Un grande design, molto moderno e senza tempo”. Così definisce Mokka il coreografo e modello Jorge González, origini cubane e giurato del talent “Let’s Dance” in Germania, dopo essere stato catwalk trainer per “Germanyʼs Next Top Model”. Moda e trucco sono invece i campi dʼinteresse di Boris Entrup, che in qualità di Head of Make-up ha plasmato la Berlin Fashion Week per molti anni e ha lavorato con star delle passerelle come Naomi Campbell e Anna Netrebko. Due esperti di bellezza e stile, che hanno interpretato Opel Mokka con uno shooting fotografico nei pressi della Hamburg Elbe Philharmonic Hall.

“Mi piace molto lo stile dellʼauto e quel color verde che sposa il nero”, dice Boris Entrup. Il design audace del B-Suv Opel, alla seconda generazione, si deve al coraggio dei designer tedeschi, che hanno scelto Mokka per lanciare lʼinnovativo frontale Opel Vizor, che sostituisce la griglia di raffreddamento e integra i fari a LED e il logo con il classico “blitz” (il fulmine) al centro. Il modello ‒ prossimo a debuttare sul mercato italiano ‒ svela proporzioni perfette per lʼambito metropolitano, con sbalzi corti e una silhouette compatta di 4,15 metri.

Anche gli interni di Mokka riflettono questa filosofia di stile. Lo si coglie subito nel Pure Panel, che integra due grandi schermi per offrire la massima digitalizzazione delle informazioni e lasciando poi allʼessenziale il resto dei comandi. Ne risulta un design della plancia più leggero, non appesantito da troppi tasti e gestibile in modo intuitivo. I designer Opel chiamano questa filosofia “digital detox”, ed è facile esserne seguaci se solo si dà fiducia alle tecnologie più innovative.