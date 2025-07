Opel Mokka GSE: l'elettrica più veloce del brand tedesco

Gli interni del nuovo Opel Mokka GSE mettono in vista i colori predominanti proposti dal brand tedesco: grigio/nero, bianco e giallo. Il guidatore e il passeggero anteriore siedono su speciali sedili sportivi in Alcantara GSE con poggiatesta integrati e impreziositi da una linea bianca che si estende al centro dei rivestimenti con la scelta di cuciture gialle che conferiscono ai sedili un aspetto dinamico. Anche gli inserti per le porte sono in Alcantara, invece il volante è appiattito nella parte superiore e inferiore e i pedali sportivi sono in alluminio. Le informazioni sono gestibili dal display digitale da 10" che può essere personalizzato in molti modi e dal touchscreen centrale a colori. Questo contiene i dati sulle prestazioni, come la visualizzazione della forza G, i valori di accelerazione, i dati di gestione della batteria e molto altro.