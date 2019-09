All in sullʼelettrico 17 settembre 2019 09:00 Opel lancia la Corsa-e, anche per correre nei rally A Francoforte anche Grandland X ibrido e la nuova Astra

Tempo 5 anni, entro il 2024 e lʼintera gamma Opel sarà elettrificata, nel senso che per ogni modello ci sarà almeno una versione elettrica o ibrida plug-in. Si comincia da Corsa-e, la compatta 100% elettrica basata sulla 6° generazione di Corsa, che tra poche settimane debutterà in Italia.

Opel al 68° IAA di Francoforte Ufficio stampa 1 di 30 Ufficio stampa 2 di 30 Ufficio stampa 3 di 30 Ufficio stampa 4 di 30 Ufficio stampa 5 di 30 Ufficio stampa 6 di 30 Ufficio stampa 7 di 30 Ufficio stampa 8 di 30 Ufficio stampa 9 di 30 Ufficio stampa 10 di 30 Ufficio stampa 11 di 30 Ufficio stampa 12 di 30 Ufficio stampa 13 di 30 Ufficio stampa 14 di 30 Ufficio stampa 15 di 30 Ufficio stampa 16 di 30 Ufficio stampa 17 di 30 Ufficio stampa 18 di 30 Ufficio stampa 19 di 30 Ufficio stampa 20 di 30 Ufficio stampa 21 di 30 Ufficio stampa 22 di 30 Ufficio stampa 23 di 30 Ufficio stampa 24 di 30 Ufficio stampa 25 di 30 Ufficio stampa 26 di 30 Ufficio stampa 27 di 30 Ufficio stampa 28 di 30 Ufficio stampa 29 di 30 Ufficio stampa 30 di 30 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Sono ormai quattro decenni che Opel Corsa è una delle auto straniere più amate dʼItalia. Una sincera best-seller ed è giusto “iniziarsi” alla nuova era elettrica con lei, anche perché Opel è finita nella rete di brand del gruppo PSA e la Corsa-e può quindi condividere il know-how in materia con la Peugeot 208 elettrica. Ha un motore elettrico da 100 kW (pari a 136 CV) e promette un’autonomia di marcia fino a 330 chilometri. La batteria da 50 kWh può essere ricaricata rapidamente fino all’80% in soli 30 minuti. In Italia è già in vendita, con formule di noleggio a lungo termine che partono da 279 euro mensili.

Non è lʼunica novità su base Corsa presente al Salone di Francoforte. La sorpresa infatti è una sportiva da gara, la Corsa-e Rally, destinata a correre nel 2020 nel campionato ADAC Opel e-Rally Cup. La Casa tedesca è la prima a presentare un’auto da rally elettrica a batteria per le competizioni amatoriali. Interessante la versione ibrida plug-in di Grandland X Hybrid4, il Suv a trazione integrale e con una potenza di sistema fino a 221 kW (300 CV). Tanta potenza ma consumi medi pari a 1,6 litri di benzina per 100 km, con emissioni di CO2 pari a 37 g/km.