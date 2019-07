Opel Grandland X, avventura a Sestri Levante

Unʼavventura estiva nella splendida Sestri Levante. A farcela vivere in queste immagini è Opel Grandland X, uno dei Suv più versatili del mercato, sempre a suo agio in tutti gli ambienti e perfetto in vacanza per il comfort, la spaziosità e lʼaffidabilità dei suoi sistemi di sicurezza. Un veicolo di cui è già pronta anche la variante ibrida plug-in, prima Opel a disporne.