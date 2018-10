Opel Crossland X, diesel e automatico insieme

Novità in arrivo sulla gamma Opel Crossland X. Il cambio automatico diventa unʼopzione anche sul motore diesel di cilindrata 1.5 e 120 CV di potenza, e non più soltanto dei motori a benzina. Non solo, ma lʼequipaggiamento dei livelli Innovation e Ultimate si arricchisce dei rivestimenti in pelle abbinati ai sedili anteriori ergonomici certificati da AGR.