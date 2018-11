Opel Combo Life Pet Lovers Edition

Nelle case degli italiani vivono più di 10 milioni di cani . Molte famiglie ne posseggono più di uno, altre hanno solo il loro cagnolino adorato e, quando devono fare un viaggio, faticano a staccarsi dai loro affezionati amici. Per questo Opel sostiene le attività dellʼEnte Nazionale Protezione Animali (ENPA) e negli anni ha allestito vari modelli con dotazioni specifiche per chi ama viaggiare col proprio amico a quattro zampe.

Lʼultima versione speciale riguarda Combo Life , il veicolo polifunzionale che Opel ha da poco rinnovato e lanciato sul mercato. La versione Pet Lovers Edition è pensata per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia, inclusi bambini e cani. E per lʼoccasione Opel ha anche regalato a ENPA due modelli di Combo Life Pet Lovers Edition , con i quali la Onlus potrà svolgere le sue attività di tutela e protezione degli animali. Già il mese scorso Opel ed ENPA avevano lanciato la campagna #SpazioAllaFelicità per sottolineare l’importanza di una convivenza armoniosa tra tutti i membri della famiglia.

Una campagna che ha permesso al costruttore tedesco e allʼassociazione di stendere un vero e proprio “Decalogo della Felicità”. Si tratta di una lista di 10 consigli per i proprietari di cani, che spaziano a 360 gradi sul rapporto tra umani e animali. Il viaggio e lʼesperienza che racchiude non sono esclusi da questo rapporto, anche perché il 62% degli adulti porta con sé in auto il cane e quindi sa delle difficoltà di gestione di questo, anche in termini di sicurezza e comfort dellʼanimale.