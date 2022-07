Opel Combo e-Life, la funzionalità sprizza energia

La trazione elettrica si addice ai veicoli multispazio.

La nuova Opel Combo e-Life ne è la dimostrazione concreta, per la sua flessibilità (ha il passo standard e quello lungo), per la disponibilità di posti interni, 5 o 7 disposti su tre file , e per la generosa capacità di spazi nel vano bagagli, che deriva direttamente dalle versioni commerciali di Opel Combo.