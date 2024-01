Opel celebra 125 anni all'insegna di elettrificazione e digitalizzazione

Può un’azienda ultracentenaria rinnovarsi in ogni sua funzione aziendale? La risposta è sì e la prova concreta ne è Opel , che negli ultimi tre anni ha avviato un processo di rinnovamento profondo in diversi ambiti aziendali. La produzione può contare su stabilimenti flessibili , recentemente ristrutturati o in costruzione, pensati adattare le linee produttive alla domanda sia di auto termiche che elettriche. La progettazione è diventata sempre più virtuale e il focus dei nuovi progetti è passato dai motori a combustione a quelli elettrici e fuel cell a idrogeno, mentre lo sviluppo del design è sempre più digitalizzato. Anche il modello distributivo è cambiato passando dalla sola rete di dealer a un mix che prevede sia concessionari sia vendite online, con un’offerta molto semplificata. Gli stessi concessionari negli ultimi tre anni sono diventati multimarca (con brand Stellantis) per oltre il 50% del totale in Europa.

- Detox: l’obiettivo è ridurre la complessità del prodotto all’insegna dell’essenzialità, ma anche semplificare il processo di acquisto per rendere più facile restare in contatto con il brand.

- Modern German: ogni Opel dovrà essere riconoscibile come un prodotto tedesco, con un’immagine semplice e affidabile, un buon contatto con la strada e un elevato comfort nei lunghi viaggi.

- Greenovation: il brand punta a ridurre lo spreco, il consumo energetico, e vuole diventare elettrica (zero emission) e a ridurre l’impatto sull'ambiente.

Opel Experimental Concept

Come tutte le concept car, la Experimental ha il compito di mostrare la direzione futura per lo stile del marchio del Fulmine. Già presentata nell’estate dello scorso anno e mostrata al pubblico in occasione del Salone di Monaco, la Opel Experimental è stata mostrata per la prima volta in Italia nel corso di un evento per la stampa a Mirafiori. Il prototipo porta al debutto la nuova filosofia stilistica del marchio chiamata “Bold and Pure”, “audace e pura”, che trae ispirazione da alcuni modelli storici come la Opel Manta rivedendoli in chiave futuristica. I tre pilastri del marchio vengono tradotti in stile da questo concept, che è 100% elettrico e riesce ad offrire uno spazio da categoria superiore (ha le dimensioni della Astra, ma lo spazio interno della Insignia). Le superfici pulite e levigate degli esterni, così come il nuovo frontale Opel Vizor 4D, sono totalmente prive di cromature, sostituite da strisce di led. Gli interni sono caratterizzati da tessuti elettrocromici pensati per immergere i passeggeri nella luce naturale.