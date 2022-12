Opel Astra diventa elettrica, anche la wagon Sports Tourer

Il motore elettrico di Opel Astra Electric genera 115 kW/156 CV di potenza, per una coppia di 270 Nm subito disponibile. Ad alimentare il powertrain elettrico è una batteria agli ioni di litio da 54 kWh, composta da 102 celle alloggiate in 17 moduli compatti sotto il pianale, così da non togliere spazio allʼabitacolo né al bagagliaio. Con un pieno di energia lʼAstra Electric è in grado di percorrere fino a 416 chilometri a emissioni zero nel ciclo urbano. Ottime le performance, visto che la velocità massima di 170 km/h supera quella media di vetture a batteria, ma il comportamento dinamico dipende dalle tre modalità scelte: Eco, Normal e Sport.

Molto efficiente il sistema di ricarica, adattabile a più tipi di colonnine e in modalità fast ‒ ricarica rapida da 100 kW a corrente continua ‒ bastano 30 minuti per ottenere l’80% di carica. Opel fornisce di serie il caricatore di bordo trifase da 11 kW, da collegare alla Wallbox domestica per una comoda ricarica notturna. Quanto a versatilità, spicca la generosità del vano bagagli di Opel Astra Sports Tourer Electric, che va da un minimo di 516 litri davvero prezioso al massimo di 1.553 litri con i sedili posteriori abbassati.

Leggi Anche Opel Astra Sports Tourer, la svolta elettrica

Tra le dotazioni della variante elettrica di Astra non manca il Pure Panel, cioè lʼinnovativo posto guida digitale con i due widescreen da 10 pollici, già visti sulle motorizzazioni termiche e plug-in di Nuova Astra. La media tedesca dispone anche di un grande Head-Up Display e del sistema di riconoscimento della voce naturale, oltre a vari sistemi di assistenza alla guida, dall’allerta incidente con frenata automatica di emergenza al sistema attivo di mantenimento della corsia di marcia, fino al Rear cross traffic alert, tutti accorpati nel nuovo pacchetto Intelli-Drive 2.0.