Sesta generazione 8 luglio 2019 08:20 Opel, al via la prevendita di nuova Corsa e Corsa-e Fino al 30 settembre grandi offerte sulla best-seller

Va di corsa la nuova… Corsa! La sesta generazione della best-seller Opel (fu lanciata nel 1982) è stata appena annunciata, con la sorpresa della variante elettrica disponibile fin dal lancio, e già sono partite le prevendite online. Nelle concessionarie, invece, le nuove Opel Corsa e Corsa-e arriveranno a settembre nei tre allestimenti Edition, Elegance e GS Line.

Rivoluzione dello stile Ufficio stampa 1 di 20 Ufficio stampa 2 di 20 Ufficio stampa 3 di 20 Ufficio stampa 4 di 20 Ufficio stampa 5 di 20 Ufficio stampa 6 di 20 Ufficio stampa 7 di 20 Ufficio stampa 8 di 20 Ufficio stampa 9 di 20 Ufficio stampa 10 di 20 Ufficio stampa 11 di 20 Ufficio stampa 12 di 20 Ufficio stampa 13 di 20 Ufficio stampa 14 di 20 Ufficio stampa 15 di 20 Ufficio stampa 16 di 20 Ufficio stampa 17 di 20 Ufficio stampa 18 di 20 Ufficio stampa 19 di 20 Ufficio stampa 20 di 20 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Dal punto di vista estetico, la sesta generazione di Corsa si presenta rivoluzionata nello stile. È più aggressiva e ha lʼassetto ribassato di 48 mm, mentre la lunghezza sale fino ai 4,06 metri, per una personalità che quasi quasi guarda in casa della sorella maggiore Astra. Gli interni sono più spaziosi e cʼè da attendersi uno stravolgimento anche del posto guida, con lʼarrivo di un moderno cruscotto digitale e degli schermi touch da 7 o 10 pollici (secondo le versioni), cui si aggiunge il sistema telematico Opel Connect, che permette funzioni utili come la navigazione live, con informazioni sul traffico in tempo reale e il collegamento diretto con il soccorso stradale.

La gamma parte con la versione Edition della motorizzazione 1.2 benzina da 75 CV, un motore nuovo Euro 6d. Il prezzo di listino in Italia è di 15.550 euro, altino per il segmento B, ma la promo lancio fino al 30 settembre la propone al prezzo di 12.300 euro, chiavi in mano. Il secondo livello Elegance è chiaramente più ricco di contenuti: ha tutti i gruppi ottici a Led, inclusi i fendinebbia, e i sensori di attivazione dei tergicristalli e dei fari. Il prezzo di listino da 17.150 euro scende in fase di lancio a 13.900 euro. La sportività caratterizza la versione GS Line, con paraurti specifici, scarico cromato e cerchi in lega da 16 pollici “Hurricane”. Prezzi lancio da 14.900 euro.