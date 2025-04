Nuovo Škoda Elroq RS

La RS privilegia un assetto più sportivo, per questo ne presenta uno ribassato di 15 mm all’anteriore e 10 mm al posteriore, utilizzando sospensioni regolabili con più di 15 differenti parametri (l’utente ha poi la possibilità, attraverso il Driving Mode Select, di scegliere la modalità di guida più congeniale, a seconda delle esigenze). Per garantire il massimo dell'efficienza in fase di arresto del veicolo, la RS è stata dotata di freni maggiorati con caliper a due pistoncini. Sul fronte della sicurezza, nella lunga lista degli ADAS spicca il pacchetto Travel Assist di ultima generazione, che incorpora il mantenimento attivo della corsia, il cruise control adattivo predittivo, il cambio corsia automatico e il parcheggio assistito. Il sistema è basato su una sensoristica radar evoluta e telecamere ad alta risoluzione, già predisposto per la guida autonoma di livello 2+.