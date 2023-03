La storia dell'Espace ha inizio nel lontano 1984 e non si è mai interrotta, conquistano i cuori di chi l'ha guidata e acquistata per ben 5 generazioni, mentre la foto che vi mostriamo è l'ultimo particolare della nuova, sesta generazione che per la Espace ha in programma un cambio di carrozzeria.

Non più monovolume Infatti, il nuovo modello sarà a tutti gli effetti un grande Suv, che propone un design atletico e con spalle pronunciate. Sulle fiancate, la superficie vetrata che si allunga al massimo verso il posteriore contribuisce a slanciare il veicolo e a renderlo più elegante, mentre il posteriore è movimentato dall’alettone che funge da naturale proseguimento del tetto. A proposito di tetto, dopo aver ufficializzato il nome Espace e aver mostrato il design esterno di questo grande SUV a 5 e 7 posti con un gioco di luci e ombre, ora Renault punta le luci della ribalta sulla vita a bordo e anche questa sesta generazione di Espace, fedele al suo DNA, non fa eccezione, offrendo ai passeggeri la possibilità di viaggiare in un vero e proprio salotto su ruote. Ora, tra i suoi punti di forza propone un tetto panoramico di grandi dimensioni: il tetto è lungo 1,33 m e largo 84 cm senza traverse, permette alla luce di penetrare su oltre un metro quadrato, quanto basta per offrire un abitacolo più luminoso ai passeggeri dalla prima alla terza fila, per rendere il viaggio sempre più piacevole.

Nuovo Renault Espace: che tetto!

- foto 4" src="" width="634px" height="475px" /> Ufficio stampa Renault

Quanto è grande il nuovo Renault Espace La nuova Espace dovrebbe essere più piccola rispetto al modello attuale, infatti le prime informazioni ufficiali raccontano di una lunghezza di circa 4,72 metri, ossia 14 cm in meno rispetto all’Espace oggi in vendita. L’abitacolo si svilupperà in lunghezza per 2,48 metri, migliorando così il comfort per le gambe dei passeggeri e avrà con ogni probabilità la terza fila di sedili. Nuovo Espace mantiene così il DNA che ha decretato la sua forza: ospitare al meglio fino a 7 passeggeri sembra essere una mission confermata anche per la sesta generazione.

- foto 3" src="" width="634px" height="475px" /> Ufficio stampa Renault

Quali motori monterà Se le foto regalano indizi, allora quella del teaser con la lettera E in tinta dorata lascia pensare alla presenza di una motorizzazione ibrida. Dal momento che la nuova Espace sembra avere molto in comune con la sorella più piccola Austral, allora è possibile immaginare che possa adottare anche il 1.2 full hybrid a benzina con potenza tra i 160 CV e i 200 CV, il 1.2 turbo mild hybrid a benzina da 131 CV e il 1.3 mild hybrid da 158 CV. Le restanti ipotesi che definiscono la meccanica riguardano il cambio manuale a 6 rapporti o l’automatico a doppia frizione a 7 rapporti, mentre ancora non si sa se la nuova Espace sarà disponibile anche con la trazione integrale e se potrà disporre delle ruote posteriori sterzanti.