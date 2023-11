Si presta per le attività all'aria aperta, grazie all'Advanced Grip Control con Hill Assist Descent Control. È disponibile anche in versione Combi con un massimo di 9 posti e una praticità ottimizzata.

Privilegia il comfort e lo spazio in abitacolo Ciò che accomuna tutti i nuovi E-Traveller è lo spazio interno, che non viene compromesso dalla batteria posizionata sotto il pavimento. Così, a seconda della configurazione, può trasportare fino a 9 persone con un bagagliaio di 1.500 litri, oppure 5 persone e 3.000 litri, o ancora offrire fino a 4.900 litri di volume di carico con 2 o 3 persone a bordo. Esternamente adotta il nuovo look della gamma Peugeot, in particolare il nuovo design della calandra pone al centro il nuovo emblema del marchio, ma il frontale dispone anche oltre di nuovi proiettori full LED, della firma luminosa a 3 artigli e di un paraurti rivisto per migliorare la protezione da urti e l'aerodinamica per una maggiore efficienza.

Come è fatto internamente ll quadro strumenti digitale da 10" e l'ampio schermo touch centrale intendono aumentare la praticità nella guida quotidiana. Il display touch centrale HD da 10" controlla il sistema audio e la navigazione connessa, inoltre l'assistente vocale OK PEUGEOT permette di comandare le principali funzioni con riconoscimento della voce naturale. Nuovo E-Traveller offre un numero maggiore di vani portaoggetti, in particolare nella parte superiore della plancia e sulla console centrale. La plancia è dotata del nuovo comando del cambio automatico e-Toggle, pratico e compatto, mentre le finiture degli interni sono ora più raffinate grazie all'adozione di nuovi tessuti o della pelle traforata per i sedili (a seconda della versione) e di nuovi rivestimenti color Liquid Palladium sui pannelli laterali.

Ufficio stampa Peugeot

Il powertrain del nuovo Peugeot E-Traveller Sotto la carrozzeria ha una nuova motorizzazione elettrica che eroga una potenza massima di 100 kW (136 CV) e una coppia di 260 Nm, che lo fa viaggiare fino a una velocità massima di 130 km/h. La dinamica del veicolo è gestibile attraverso tre modalità di guida: Eco per massimizzare l’autonomia, Power per prestazioni ottimali a pieno carico e Normal. Sono due le batterie: adatta all’utilizzo urbano e peri-urbano, è la batteria da 50 kWh che offre fino a 224 km di autonomia (ciclo combinato WLTP in corso di omologazione), mentre per avere un'autonomia più estesa c'è la batteria da 75 kWh, che consente di spingersi fino a 350 km (ciclo combinato WLTP in corso di omologazione). Per ottimizzare l'autonomia, questo veicolo ha di serie il sistema di frenata rigenerativa che può essere attivato con tre diversi livelli di rigenerazione tramite le leve poste dietro il volante.

Ufficio stampa Peugeot