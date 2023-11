Nuovo Peugeot E-3008: inizia la sua avventura

E' il nuovo SUV di fascia media a trazione elettrica di Peugeot e arriverà nelle concessionarie a febbraio 2024, mentre le versioni endotermiche saranno commercializzate successivamente nel corso dellʼanno. Il design della nuova E-3008 rappresenta un’evoluzione del linguaggio stilistico visto finora, di cui riprende alcuni elementi come la firma luminosa con i tre led ad artiglio. Le dimensioni sono maggiori con una lunghezza di 4,54 metri , più 10 cm rispetto alla versione attualmente in gamma. Gli interni sono stati completamente riprogettati e vedono il debutto del Panoramic i-Cockpit, cioè l’evoluzione della celebre strumentazione della Casa del Leone. Il protagonista è il nuovo schermo panoramico curvo ad alta definizione da 21 pollici che fluttua sulla plancia. Per quanto riguarda le motorizzazioni , la versione a motore singolo da 213 CV e 343 Nm è abbinata a una batteria da 73 kWh, per un’autonomia dichiarata di 525 chilometri. La versione Long Range sviluppa 231 CV e 343 Nm con una batteria da 98 kWh e 700 km di autonomia dichiarata, mentre al vertice del listino troviamo la Dual Motor 4WD da 326 CV e 510 Nm con la batteria da 98 kWh.

Un evento per mostrarlo in anteprima

Ancor prima dell'arrivo del nuovo E-3008 nelle concessionarie, Peugeot offrirà a tutti la possibilità di vederlo in anteprima. Dalla fine dell'anno all'inizio di febbraio 2024, ha organizzato un evento che si chiama Next Level Preview, che porterà il nuovo Peugeot E-3008 in un tour in Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito. Questi eventi esclusivi saranno organizzati presso i concessionari del marchio del Leone o in luoghi specifici ad alta frequentazione e offriranno ai visitatori la possibilità di vedere in anteprima il nuovo SUV francese, in una location con atmosfere dedicate. E' in questo contesto che il pubblico interessato potrà incontrare gli esperti Peugeot, che presenteranno il design e le tecnologie del nuovo SUV Electric Fastback.