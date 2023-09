Nuovo Peugeot 2008 debutta in Italia

Il Suv più compatto della Casa del Leone viene lanciato in Italia con un’offerta particolare per tutte le motorizzazioni: benzina, Diesel o 100% elettrica.

La gamma italiana del nuovo 2008 Nel listino italiano del nuovo crossover del Leone sono previsti 3 allestimenti (Active, Allure e GT) e 5 motorizzazioni, per un totale di 12 combinazioni. La gamma motori prevede una unità Diesel BlueHDi da 130 CV con cambio automatico EAT8 e due propulsori benzina PureTech, uno con potenza di 100 CV e cambio manuale e l'altro da 130 CV con trasmissione automatica EAT8; presto si inserirà anche una versione HYBRID 48V. Per concludere, ci sono le nuove varianti 100% elettriche: al momento del lancio è prevista solo quella da 156 CV con batteria da 54 kWh e un'autonomia media WLTP dichiarata dal marchio francese di 406 chilometri che sale a 576 chilometri in città. A inizio del prossimo anno arriverà anche la versione da 136 CV con batteria da 50 kWh.

L'offerta di Peugeot L'offerta della casa francese consente, solo per il periodo di lancio, di usufruire di una formula finanziaria che prevede una rata di 199 euro al mese, identica per tutte le alimentazioni disponibili sul modello: benzina, Diesel e 100% elettrica. In particolare, per il nuovo Peugeot E-2008 l’offerta si basa sul leasing finanziario PEUGEOT e-GO (disponibile anche su altri modelli della gamma) con tasso del 5.75%, che include nel canone mensile anche la Easy Wallbox, che permette la ricarica domestica. Riportiamo i dettagli delle versioni di questo piano di lancio.

Benzina PureTech 100 Active , anticipo 2.100 €, TAN 6,99%, 36 mesi / 30 mila km. (finanziamento i-Move)

, anticipo 2.100 €, TAN 6,99%, 36 mesi / 30 mila km. (finanziamento i-Move) Diesel BlueHDi 130 EAT8 Allure , anticipo 5.900 €, TAN 6,99%, 36 mesi / 30 mila km. (finanziamento i-Move)

, anticipo 5.900 €, TAN 6,99%, 36 mesi / 30 mila km. (finanziamento i-Move) BEV 156 CV Active, anticipo 2.900 €, TAN 5,75%, 36 mesi / 30 mila km. Con Easy Wallbox inclusa.