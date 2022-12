Nuovo Mercedes GLC, Stile e Tecnica dʼeccellenza

Primo: si gioca sullo stile , per non lasciare che lʼappeal appassisca col tempo.

Ma non è soltanto una questione di stile. Nel caso di nuovo Mercedes GLC cʼè anche una seconda ragione: si aumenta la funzionalità del veicolo, con spazi e volumi di carico maggiori; e una terza: si aggiorna il bagaglio di tecnologie, soprattutto digitali e connesse, per andare incontro a clienti automobilisti sempre più esigenti. Di serie ad esempio cʼè a bordo il doppio display, da 12,3 pollici lato guida e 11,9 pollici centrale. Per non parlare dellʼinfotainment sempre pi evoluto, con lʼassistente vocale “Hey Mercedes” che ha imparato a dialogare e ad apprendere, al punto che la funzione Smart Home MBUX trasforma lʼauto in una centrale di comando mobile anche per la domotica di casa.

Alla fine le misure di Mercedes GLC contano relativamente, il Suv aumenta di poco i fondamentali, ma con questo bagaglio di tecnologie la seconda generazione del modello è da considerare tutta nuova. Siamo andati fra Milano e Novara a provarla, in tutta la sua articolata gamma, che sebbene al 100% ibrida, ancora si appoggia a motorizzazioni diesel accanto a quelle a benzina. Le due versioni ibride plug-in sono infatti a benzina (da 313 e 381 CV) e a gasolio da 335 CV, ma abbiamo provato nel percorso offroad allestito al Maggiora Park di Borgomanero anche le versioni di punta sul mercato, come la 194 CV diesel mild hybrid a 48 V (GLC 220d) e le benzina mild hybrid da 204 e 258 CV.

Su strada tutte le versioni si rivelano per come ce lʼaspettavamo, perfette e comode viaggiatrici, che nei circa 250 chilometri di prova hanno offerto il massimo del comfort e al tempo stesso contenuto i consumi al livello di una city car impegnata nel traffico urbano quotidiano. Gran bella soddisfazione! Tutte hanno di serie il cambio automatico a 9 rapporti e la trazione integrale 4Matic, e così anche nei percorsi più ardui e faticosi per la scarsa aderenza, il Suv sa come districarsi. Sembra un veicolo “stiloso” (e lo è!) ma quando deve affondare le ruote nel fango, Mercedes GLC si rimbocca le maniche e fa il suo come un vero fuoristrada, stile Classe G per intenderci.

Certo il modello del nostro test offroad montava le sospensioni pneumatiche adattive Airmatic (opzionali) e lʼasse posteriore sterzante che, così, consente a tutte e quattro le ruote di sterzare e di accogliere la quota di trazione necessaria. Il diametro di volta si riduce così di ben 90 centimetri, arrivando a 10,9 metri. Inoltre premendo un pulsante, è possibile alzare di 20 mm lʼassetto da terra. Per il guidatore dunque la Nuova GLC è divertimento puro, anche per la vista perimetrale a 360 gradi che gli consente di vedere sul display il terreno su cui si sta marciando.

Lunga 4,72 metri, la nuova GLC è spaziosa e in più il bagagliaio aumenta di 50 litri, salendo fino a 600 litri di capacità con 5 passeggeri allʼinterno. Si può così andare ovunque, per una vacanza avventurosa è il massimo e fra le sue (tante!) dotazioni si apprezzerà il Downhill Speed Regulation, che limita la velocità in discese ripide tra i 2 e i 18 km/h. Il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida Plus di ultima generazione comprende funzioni aggiuntive, come la regolazione attiva della distanza Distronic, il riconoscimento automatico dei segnali stradali e il parcheggio con telecamera a 360 gradi.

Grazie poi al coefficiente di resistenza aerodinamica Cx di 0,29 (due centesimi meno di prima), il Suv è molto efficiente. Un dato importante è lʼautonomia in elettrico dei modelli plug-in, sempre oltre i 100 km a zero emissioni, e ciò significa che per una giornata media di guida una sola ricarica basta e avanza per spostarsi senza ricorrere al motore termico. Sei gli allestimenti per il mercato italiano e un listino che parte da 61.345 euro.