Nuovo Mercedes-Benz EQT

Come è fatta in numeri Se conoscete la Mercedes-Benz Classe T, capirete da dove arriva il nuovo EQT, che per l'appunto altro non è che la variante elettrica della multispazio Classe T. In apertura abbiamo parlato della sua lunghezza, ma saremo ora più precisi: è lunga 449 cm, larga 185 cm e alta 181 cm e potrete riconoscerla facilmente dal frontale, poichè rispetto alla versione endotermica ha una mascherina dedicata. La fiancata, con porte scorrevoli su tutte e due i lati dall'apertura di 61,4 cm di larghezza e 106 cm di altezza, mostra invece nuovi cerchi da 16" o da 17" (ma sono optional), mentre al posteriore si apprezza la soglia di carico bassa (561 millimetri), per caricare in scioltezza i bagagli o oggetti più "impegnativi".

Gli interni e la dotazione di serie Se volete sapere quali sono le caratteristiche vincenti di EQT, senza dubbio lo spazio in abitacolo e nel bagagliaio, che ha una capacità di 551 litri, estendibili fino a 1.979 litri quando si abbattono gli schienali dei sedili posteriori. Per tutto il resto, lo stile della plancia e la configurazione degli interni traggono ispirazione dalla Classe T, con il guidatore che davanti al suo sguardo ha un quadro strumenti con elementi analogici e un display dell'infotainment da 7". Per quanto riguarda la sicurezza, di serie sono presenti diversi sistemi di assistenza alla guida, come il Crosswind Assist, l' assistenza alla partenza in salita, l'Attention Assist, l'Active Brake Assist, l'Active Lane Keeping Assist, il Blind Spot Assist e lo Speed Limit Assist. Non è tutto però, perchè la EQT ha di serie anche il climatizzatore automatico bi-zona Thermotronic con controllo della climatizzazione pre-ingresso, il freno di stazionamento elettrico, il sensore luce e pioggia, l'illuminazione interna con tecnologia LED e il sistema Keyless Start.

Powertrain e prezzi EQT è mosso da un motore elettrico che eroga una potenza massima di 90 kW (122 CV) e una coppia di 245 Nm, mentre la batteria agli ioni di litio (della capacità di 45 kWh) è posizionata nel sottoscocca all'altezza dell'asse posteriore. L'autonomia dichiarata da Mercedes-Benz è di 282 km (omologata secondo il ciclo combinato WLTP) e si può cercare di raggiungere guidando sia in Eco (programma destinato all'ottimizzazione dell'autonomia) o in Standard. Ci si può aiutare anche con i tre livelli di recupero dell'energia in frenata e decelerazione (D-, D, D+), azionabili da una leva sulla console centrale. EQT può essere ricaricato a 22 kW con corrente alternata (AC) e a 80 kW in corrente continua (DC), in questo caso servono circa 38 minuti (minuto più, minuto meno) per passare dal 10% all'80% della ricarica. Per acquistare EQT bisogna sostenere una spesa minima di 50.200 euro, oppure optare per una formula di noleggio (tutto incluso) che propone anticipo zero e 673 euro al mese per 48 mesi e 80.000 chilometri