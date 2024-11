Nuovo Honda PCX125

Honda PCX125 è in listino con quattro proposte di colori (bianco, nero, grigio e blu), ma non possiamo ancora darvi i dettagli dei prezzi di acquisto in quanto non sono ancora stati comunicati ufficialmente dal costruttore giapponese. È possibile ipotizzare che saranno un po' più alti rispetto al modello attuale, che è sul mercato al costo di 3.350 euro f.c.