Nuovo Audi Q7, la svolta ibrida è dʼobbligo

La grande offensiva di Audi sui modelli ibridi elettrici e integralmente elettrici, offensiva che coinvolge direttamente i Suv, ha lasciato passare in sordina il profondo restyling subìto dal campione della carrozzeria: Q7 . Il grande Suv tedesco è stato sottoposto a un deciso maquillage tecnico ed estetico e, naturalmente, ha accolto allʼinterno della gamma anche nuove versioni ibride .

Nuovo Audi Q7 si presenta infatti con due motori turbodiesel e un turbo benzina, tutti di cilindrata 3.0 e struttura a 6 cilindri e soprattutto tutti e tre “mild hybrid”. Significa che unʼunità elettrica a 48 volt accompagna il lavoro del V6 termico, che nel caso dei due diesel eroga 231 o 286 CV e nel caso del benzina ben 340 CV. Grazie a questa soluzione ibrida “soffice”, il veicolo è in grado di veleggiare a motore spento, cioè in folle, dai 55 ai 160 km/h per 40 secondi massimo. Tutte le versioni hanno di serie la trazione integrale permanente e il cambio automatico tiptronic a 8 rapporti.

Ma un Suv ammiraglia come questo (disponibile anche a 7 posti) non può mancare, nellʼanno 2020, di una versione benzina/elettrica plug-in, cioè ricaricabile, con due step di potenza: 381 e 456 CV. Questʼultimo modello ‒ la versione TFSI e quattro ‒ è lʼesempio più sincero dellʼimpegno della Casa dei quattro anelli verso la mobilità elettrica, visto che nel quinquennio 2020-2024 Audi investirà in queste tecnologie ben 37 miliardi di euro.

Dal punto di vista tecnico, sono tante le novità sul nuovo Q7, dalle sospensioni pneumatiche adattive, che modulano lʼaltezza da terra fino a 90 mm, allo sterzo integrale e al sistema di stabilizzazione antirollio attiva. Spiccano inoltre le luci al laser super efficienti e allʼinterno i comandi integralmente touch. Esteticamente cambiano le prese dʼaria laterali, che diventano più incisive, e sono state rinnovate le zone sottoporta e i passaruota. I prezzi di nuovo Audi Q7 partono da 71.300 euro, la versione TFSI e quattro arriverà in primavera.

Nello speciale motori anche il nuovo Audi Q7