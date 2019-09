La strategia Audi per ridurre le emissioni di CO2

A listino oggi Audi già ha mandato la e-tron, 100% elettrica e presto la seguiranno la e-tron Sportback e la e-tron GT. Lʼobiettivo è quello di assicurare una mobilità totalmente sostenibile dal punto di vista ambientale, e non solo per i veicoli che immetterà sul mercato, ma anche per l ʼimpegno “carbon neutral” dei suoi stabilimenti , primo fra tutti quello ungherese di Gyor. A dimostrazione dei risultati raggiunti, Audi ha anche organizzato un tour con una gamma di tre e-tron che ha attraversato 10 Paesi europei in sole 24 ore!

Una sfida fatta con nove giornalisti, tre per ogni Audi e-tron impiegata, partendo dal suggestivo Lago di Bled in Slovenia per raggiungere Amsterdam. Lʼobiettivo era quello di dimostrare che la rete di colonnine elettriche in giro per lʼEuropa (certo non quella meridionale) è già estesa abbastanza per garantire ricariche sufficienti a girare mezzo continente. Il tour ha percorso infatti più di 1.600 chilometri e 10 Paesi: Slovenia, Austria, Italia, Lichtenstein, Svizzera, Francia, Germania, Lussemburgo, Belgio e Olanda.