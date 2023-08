Nuove KTM Duke 125, 250 e 390

I cambiamenti in generale I modelli 2024 di KTM Duke 125, 250 e 390 hanno subito dei cambiamenti profondi, a partire dal telaio, che ha un nuovo disegno composto da due elementi portanti: quello principale a traliccio in tubi di acciaio e un sottotelaio in alluminio pressofuso che insieme regalano alle Duke una maggiore rigidità torsionale. Per aumentare l’agilità sono state cambiate invece le piastre di sterzo e l’offset. In KTM hanno adottato anche un nuovo forcellone curvo che lavora insieme a un ammortizzatore montato in posizione decentrata, così da lasciare più spazio all’air box e avere una sella meno alta. Le nuove Duke sono poi equipaggiate con motori di nuova generazione: si tratta dei monocilindrici LC4c a quattro tempi, nelle tre cilindrate 125, 250 (disponibile solo per alcuni mercati) e 390. Tutte montano di serie l’ABS selezionabile, il cruscotto da 5” e la connettività per lo smartphone, mentre tra gli optional c’è il Quickshifter+.

Nel dettaglio la KTM 390 Duke Esternamente risalta all’attenzione per i due schemi cromatici di colore arancione e blu, mentre le appendici serbatoio più sviluppate ospitano due prese d'aria e cover serbatoio più grandi. Il Model Year 2024 si riconosce anche per le luci di posizione a Led che sono state incastonate nella mascherina del faro stesso. Le sospensioni sono un insieme di forcella Apex a cartuccia aperta con steli da 43 mm regolabile in compressione e ritorno su 5 posizioni, mentre il monoammortizzatore è regolabile in ritorno e nel precarico. La modalità standard è la Street, ma quando il meteo si fa difficile allora si può impostare la Rain, che riduce la reattività di risposta al comando del gas e aumenta la sensibilità del controllo di trazione cornering. Quando invece si decide di andare via su ritmi divertenti, allora si può inserire la Track, che sul display aumenta la dimensione del contagiri e se si è in pista mostra il tempo sul giro.

