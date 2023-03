Nuove Hyundai i10 e i10 N Line

Lo stile guadagna grinta e originalità La rinnovata Hyundai i10 presenta un design interno ed esterno ancora più accattivante rispetto alla versione precedente, grazie anche al lancio di due nuove colorazioni per la carrozzeria: Lumen Grey (un grigio chiaro e brillante con finitura perlata) e Meta Blue (blu con riflessi violacei e finitura perlata) e tetto nero a contrasto.

Sono state riviste la parte interna dei fari anteriori e la firma LED anteriore e posteriore, mentre le luci diurne anteriori a LED (DRL) sono state integrate nell’ampia griglia frontale dal carattere sportivo, che presenta un nuovo design a nido d’ape, mentre i gruppi ottici posteriori a LED creano ora una forma ad “H” sulla linea orizzontale del portellone. Il profilo della vettura mette in mostra i cerchi in lega da 15” che sono stati riprogettati con un nuovo design.

In abitacolo si apprezzano le nuovi luci d’atmosfera blu all’anteriore, mentre il nuovo pacchetto cromatico Purple Package dona ancor più vivacità e leggerezza alla i10 grazie ai sedili in tessuto tartan con linee verticali viola, accanto a particolari dello stesso colore nelle cuciture e nelle bocchette dell’aria a cui si affiancano ulteriori dettagli grigi con riflessi viola per uno stile ancora più personale.

Passando alla più vivace Hyundai i10 N Line, si nota un design ispirato al mondo del motorsport, con paraurti sportivi, finiture dedicate e dettagli personalizzati in rosso, come ad esempio gli schienali dei sedili in tessuto con una tripla linea rossa. Sono esclusivi anche i nuovi cerchi in lega da 16 pollici, di questa versione N Line.

Tanta tecnologia in più Il Model Year 2023 della Hyundai i10 presenta nuove funzioni di connettività che garantiscono un’esperienza a bordo più pratica e confortevole. Nel quadro strumenti si trova un display LCD da 4,2” di serie, mentre in abitacolo ci sono porte USB C sia all’anteriore che al posteriore, il sistema eCall di seconda generazione basato sulla rete 4G e la possibilità di aggiornamenti delle mappe Over The Air (OTA). Restano invariati il caricatore wireless e il sistema di infotainment Audio Video Navigation (AVN) da 8” con servizi telematici Bluelink® e connettività Apple CarPlay e Android Auto wireless.

Tra gli ADAS, la nuova i10 guadagna nuovi sistemi di sicurezza Hyundai Smart Sense. Tra questi figura il sistema Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), implementato con la funzione “Cyclist” accanto a “City”, “Interurban” e “Pedestrian” per aiutare a rilevare ed evitare potenziali ostacoli davanti a sé. Il Lane Following Assist (LFA) utilizza il controllo dello sterzo per aiutare l’auto a rimanere nella corsia di marcia, mentre nel caso in cui una delle portiere posteriori venga aperta nel corso del tragitto, il Rear Occupant Alert (ROA) segnala di controllare i sedili posteriori, con un messaggio nel quadro strumenti quando il conducente sta per uscire dal veicolo, per far sì che nessun oggetto o persona possano essere dimenticati in auto.