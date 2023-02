Nuove Audi S4 e S5 Black edition e Black edition Pro

Tutte le S interessate

I due nuovi pacchetti sono disponibili per le Audi S4 TDI, S4 Avant TDI, S5 Coupé TDI, S5 Sportback TDI (equipaggiate con il 3.0 turbodiesel da 341 CV) e le S5 Cabriolet TFSI. Con l’equipaggiamento Black edition e Black edition Pro mettono in risalto le finiture in nero lucido, i fari LED Matrix e i cerchi specifici da 19 o 20 pollici. Nello specifico, i cerchi da 19” sono torniti a specchio in nero antracite lucido per la S4, mentre quelli da 20" sono in nero lucido per la S5. Non è tutto, infatti i due pacchetti offrono anche finiture total black per gli anelli Audi, per le calotte degli specchietti, per i listelli sottoporta con logo S e lo spoiler posteriore. Solo per la S5 Cabriolet con motore a benzina da 354 CV sono previste le cornici cromate per il parabrezza e i finestrini e i terminali di scarico in nero lucido, che sulle altre S hanno la finitura Dark Chrome.