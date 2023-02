Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2023 restyling

Viste da fuori Quando le guardi da fuori ti chiedi come fanno, la Giulia e la Stelvio, a essere sempre così fortemente affascinanti. Ora, si vestono anche con i fari tripli full led matrix e con la nuova forma del trilobo, due elementi che regalano ai due nuovi modelli aggressività e dinamicità. Lo “sguardo acceso” della Giulia e della Stelvio sono delle opere d’arte di design automotive. La loro linea era già talmente bella anni fa, che oggi basta davvero poco per renderla nuova, fresca e ancora più ammirabile.

Viste da dentro In abitacolo, presa la scheda tecnica della dotazione, ci rendiamo conto dell’offerta e delle novità apportate su di essa. Di stampo Alfa Romeo la strumentazione tutta digitale incastonata nello storico design “a cannocchiale” ed è configurabile con schermate diverse come sulla Tonale, tra le quali c'è quella chiamata Heritage, con la grafica ispirata alle Alfa Romeo di una volta.

Giulia e Stelvio dispongono ora di una tecnologia più moderna per il software del sistema infotelematico: ci sono più funzioni ed è stata migliorata la logica di navigazione all'interno dei menu, mentre la connessione alla rete permette di usufruire dei servizi Alfa Connect Services e di ricevere gli aggiornamenti senza dover obbligatoriamente passare nello showroom del Biscione. Interessante la tecnologia NFT (Non Fungible Token) che traccia e aggiorna costantemente l’identità digitale dell’Alfa Romeo che si possiede in tutti i suoi dati.

Le nostre prime impressioni di guida In occasione della presentazione di questo restyling ci siamo messi al volante della Stelvio Competizione con motore 2.0 turbo benzina da 280 CV di potenza massima, cambio automatico a 8 rapporti e trazione integrale. La coppia del propulsore è di 400 Nm e insieme alla potenza regalano uno 0-100 km/h coperto in 5,7 secondi e una velocità massima di 230 km/h.

Il driving mode DNA, le sospensioni attive, la trazione integrale e il differenziale meccanico a slittamento limitato, fanno il resto, che si traduce solo in tre parole: piacere di guida. Il telaio, nato sulla piattaforma “Giorgio” è strepitoso, così come il volante, preciso come pochi e il cambio, sempre reattivo, in scalata e in inserimento di marcia.

L’assetto della Stelvio Competizione tiene il Suv italiano incollato alla strada, anche nelle curve più impegnative, affrontate in piena sicurezza grazie a una stabilità che difficilmente si ritrova in una vettura di questo segmento. Detto ciò, la Stelvio resta comunque un Suv per la famiglia, per cui basta “temprarla” con il DNA in una modalità più tranquilla per placare gli animi “corsaioli” che la Stelvio asseconda molto bene.

Certo, anche da docile Suv non è la vettura più adatta per chi cerca consumi da risparmio in un’auto di questo tipo e soprattutto con questo motore, ma nella nostra prima prova non ci siamo concentrati troppo sui dati del consumo medio, di cui magari vi parleremo meglio dopo un test di più giorni.

La gamma e il listino prezzi Il restyling di Alfa Romeo su Giulia e Stelvio ha interessato anche gli allestimenti e i listini. Per quanto riguarda la Giulia, la entry level è la Super, che parte da 54.550 euro della versione a benzina da 280 CV Q4 e da 47.050 euro della diesel da 160 CV. Il listino si sviluppa poi attraverso le Sprint, le Ti e la Veloce.

Per la Stelvio il listino di attacco della benzina parte da 60.650 euro (per la 280 CV Q4) mentre la diesel ha un costo di partenza di 53.150 euro per la 160 CV a trazione posteriore. Con il restyling debutta anche la serie speciale “Competizione”, che porta in dote il nuovo colore esclusivo grigio opaco Moon Light.