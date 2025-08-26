Nuova Volkswagen T-Roc, i bozzetti ufficiali

Il debutto si avvicina e il brand tedesco ha divulgato le foto dei bozzetti ufficiali della nuova generazione della T-Roc.
© Ufficio stampa Volkswagen
Pochi giorni fa vi abbiamo mostrato la prima immagine della nuova T-Roc ancora tutta camuffata. Oggi pubblichiamo due foto dei bozzetti ufficiali della seconda generazione del SUV tedesco che verrà presentato durante il prossimo IAA Mobility di Monaco.
La seconda generazione della Volkswagen T-Roc il prossimo 27 agosto toglierà pellicole e veli, mentre verrà presentata all’IAA Mobility del prossimo mese. Nel frattempo, il marchio tedesco ci ha lasciato i bozzetti degli esterni e degli interni. Ricordiamo che la prima immagine del nuovo SUV compatto era stata pubblicata sul profilo social del responsabile del design Andreas Mindt. La foto raffigurava la nuova T-Roc completamente camuffata con una pellicola in stile street art. Nonostante ciò, vedendo oggi i bozzetti ufficiali, confermiamo quanto già vi abbiamo ricordato della silhouette della vettura.
© Ufficio stampa Volkswagen
La nuova T-Roc nascerà sempre sulla piattaforma MQB, ma rispetto alla prima generazione dovrebbe essere più lunga, superando i 430 cm. In generale però sappiamo che, nonostante il previsto aumento delle dimensioni, le proporzioni non dovrebbero cambiare di molto dal modello attualmente in commercio. I bozzetti mettono in evidenza dei gruppi ottici più sottili e un montante posteriore più piccolo con un lunotto molto inclinato sovrastato da uno spoiler, mentre i parafanghi sembrano essere molto accentuati da conferire alla nuova T-Roc un aspetto più muscoloso. Dell'abitacolo non si sa ancora molto, ma da un video molto breve viene posta attenzione sul tessuto che riveste la parte superiore della plancia, con le bocchette dell’aria nascoste nella parte centrale, il nuovo comando per lo sblocco delle portiere e l’illuminazione ambientale con elementi a pallini. Immaginiamo che infotainment e sistemi di assistenza alla guida siano stati equiparati agli ultimi modelli presentati dal brand tedesco.
© Ufficio stampa Volkswagen
In questo ambito c'è un po' più di certezza: su quella che sarà l'offerta in listino della seconda generazione di T-Roc (nella foto sotto il modello attuale), al fianco della proposta mild hybrid il marchio tedesco inserirà le sue prime motorizzazioni full hybrid. Già in passato i colleghi della testata Autocar hanno riportato che Volkswagen potrebbe puntare su due livelli di potenza, quella da 204 CV e l'altra da 272 CV. La variante ibrida non ricaricabile verrà forse immessa sul mercato in un secondo momento ma comunque entro il prossimo anno: voci di corridoio parlano di un motore turbo a 4 cilindri di 1,5 litri, mentre per ragioni che riguardano le normative ambientali, potrebbe andare in pensione il propulsore a tre cilindri da 1.0 litri, sostituito comunque con un'unità con meno potenza del 1,5 litri e con tecnologia mild hybrid con sistema a 48 V. Per coerenza del brand Volkswagen crediamo che il motore turbodiesel non troverà più posto in listino.
© Ufficio stampa Volkswagen
