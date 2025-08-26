Nuova Volkswagen T-Roc, i bozzetti ufficiali

La seconda generazione della Volkswagen T-Roc il prossimo 27 agosto toglierà pellicole e veli, mentre verrà presentata all’IAA Mobility del prossimo mese. Nel frattempo, il marchio tedesco ci ha lasciato i bozzetti degli esterni e degli interni. Ricordiamo che la prima immagine del nuovo SUV compatto era stata pubblicata sul profilo social del responsabile del design Andreas Mindt. La foto raffigurava la nuova T-Roc completamente camuffata con una pellicola in stile street art. Nonostante ciò, vedendo oggi i bozzetti ufficiali, confermiamo quanto già vi abbiamo ricordato della silhouette della vettura.