Nuova Volkswagen Golf: questa è la prima immagine

Come è stata svelata la prima immagine Quando meno se lo aspettavano, gli appassionati della Volkswagen Golf hanno ricevuto un po' in anticipo il loro regalo di Natale. A consegnarlo è stato direttamente il ceo del marchio, Thomas Schäfer, nel videomessaggio di auguri postato su Linkedin. Il tutto è avvenuto un po' a sorpresa e a dire il vero non è che fosse un messaggio esclusivo, ma la chiusura è stata ad effetto, con il video che termina mostrando il muso della futura versione giardinetta, la Variant. Almeno così sembra, se si considera l’altezza della carrozzeria e la presenza delle barre sul tetto. Non che si veda molto di più, si tratta di un frame in chiaroscuro nel quale molti elementi della vettura rimangono nascosti.

Quello che si sa del restyling Nei mesi passati sono apparse in rete alcune foto spia che riguardano il restyling dell'ottava generazione della media di Wolfsburg. A mostrarle è stata la testata specializzata Autocar: dopo averle visionate attentamente si roconoscono dei nuovi elementi, come i fari e il fascione anteriore di nuovo disegno, che però non stravolgono lo stile attuale. Internamente l'attenzione verrà catturata da un nuovo display molto più grande dell'attuale, che ospiterà un infotainment di nuova generazione, mentre il guidatore potrà impugnare un volante con tasti fisici e non più a sfioramento (come già visto sulle nuove Passat e Tiguan).