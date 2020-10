Nuova Tipo, restyling e debutto della variante Crossover

Le carrozzerie della Tipo restano tre ‒ berlina 4 porte, due volumi 5 porte e station wagon ‒ ma con lʼarrivo della variante Cross la gamma è ora più articolata. Si sviluppa attorno a due anime: Life e Cross appunto. La prima è declinata nei tre allestimenti Tipo, City Life, Life, e in tutte e tre le varianti di carrozzeria: l’anima “Cross” è invece declinata in due allestimenti – City Cross e Cross – e in una specifica carrozzeria crossover, con 5 porte, lʼassetto rialzato di 4 cm e una carreggiata più larga. Anche nel look le versioni Cross si distinguono, per il disegno particolare della griglia che si estende fin sotto i proiettori.

Oltre allʼesordio delle versioni Cross, la Nuova Tipo è stata rinnovata totalmente nel look, nei contenuti tecnici e negli equipaggiamenti. I fari svelano un disegno nuovo e adottano ora la tecnologia full Led sia nell’anteriore sia nel posteriore, mentre i cerchi in lega da 16 e 17 pollici arricchiscono la qualità dellʼauto. Allʼinterno cʼè un nuovo volante, più compatto e sagomato, che migliora lʼergonomia e la visibilità dello schermo da 7 pollici. Ridisegnata anche la plancia con inserti cromo e black ed è disponibile anche il vano di ricarica wireless per lo smartphone.

Nella gamma motori debutta il 3 cilindri 1.0 FireFly da 100 CV, un turbo benzina performante che sviluppa 190 Nm di coppia massima a soli 1.500 giri. Due i diesel Multijet (Euro 6D Final), da 95 e 130 CV. Nel ricco ventaglio di dotazioni di sicurezza, spicca il Traffic Sign Recognition, l’Intelligent Speed Assist, l’Attention Assist che rileva il grado di stanchezza del guidatore e il Blind Spot Assist che controlla gli angoli ciechi.

Con lʼintroduzione della nuova gamma Tipo (da fine novembre), sono disponibili due inedite tinte di carrozzeria ‒ Oceano Blu e Paprika Orange ‒ e il pacchetto D-Fence by Mopar per proteggere lʼabitacolo. Comprende il filtro che trattiene le impurità che arrivano dall’esterno: particolato, allergeni, muffe e batteri; un purificatore per l’aria che filtra le micro-particelle e il polline; una lampada a raggi UV che serve a igienizzare le superfici di contatto come volante, cambio e sedili. Prezzi a partire da 13.900 euro, con finanziamento FCA Bank.