Nuova Porsche 911 Turbo 50 Anni

Il modello celebrativo realizzato per i 50 anni della 911 Turbo presenta elementi grafici laterali in vinile di serie, che richiamano la storica livrea del modello Porsche 911 RSR Turbo presentato al Salone dell'Automobile di Francoforte nel 1973. La livrea è stata verniciata con la tinta di colore Turbonite, proposto in esclusiva per i modelli Porsche Turbo e che ora viene utilizzato per la prima volta su una 911. La tonalità Turbonite è stata scelta anche per gli inserti del coperchio del motore posteriore, per il tappo del serbatoio e l'emblema Porsche e viene anche utilizzato come tinta a contrasto nel logo “Turbo 50”. Per questa versione molto speciale, Porshe ha fatto uso anche del Grigio Antracite, applicato sul profilo dell'alettone posteriore, nel sottoparaurti posteriore, sulla base degli specchietti retrovisori e sui bordi delle prese d'aria. Sulla griglia del cofano motore posteriore è invece presente uno stemma recante l'icona di un turbocompressore e le date 1974-2024, mentre quando la portiera è aperta, un proiettore a LED ricalca l'immagine di un turbocompressore a terra, accanto all'auto. La 911 Turbo 50 Anni monta di serie i cerchi 911 Turbo S Exclusive Design in Turbonite.