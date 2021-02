Nuova Opel Crossland, praticità oltre i confini

Pratica, funzionale, intelligente , di sicuro non convenzionale. È la nuova Opel Crossland , il monovolume piccolo della Casa tedesca, che perde la X nel nome rispetto a prima e non è un caso. Lʼimmagine da piccolo Suv o Urban Crossover non si addice a Crossland (come pure molti sostengono), perché i suoi punti di forza stanno nella versatilità e nella spaziosità “hors categorie” per il segmento, sposando le esigenze familiari.

E poi il piccolo Suv in casa Opel è già pronto in rampa di lancio: il nuovo Mokka, che presto vedremo nelle concessionarie italiane. Tgcom24 ha provato il nuovo Crossland nella motorizzazione 1.2 benzina 83 CV con Start&Stop, disponibile soltanto con cambio manuale. Un motore che assicura la massima efficienza (nel senso di bassi consumi ed emissioni), senza preoccuparsi troppo delle “lentezze” che pure palesa. Gli atout sono allʼinterno, il posto guida è particolarmente contenitivo, con un ottimo schienale e una postura che non affatica. Leggero e confortevole il servosterzo, così la guida è perfetta anche per lʼuso in città.

Crossland è una vettura spaziosa, compatta e parcheggiabile. E ha un telaio rinnovato, che si avvale del controllo di trazione adattivo IntelliGrip (di derivazione PSA), ciò che la rende guidabile in tutti i contesti. La presenza di serie dellʼassistente alle partenze in salita denota peraltro il carattere “tuttofare” del modello, che esteticamente cambia di netto nella zona anteriore, col nuovo frontale Opel Vizor che si estende in un’unica fascia fra i due proiettori a Led anteriori. È un elemento distintivo per tutti i nuovi modelli Opel, protettivo della griglia e di grande impatto visivo.

Il target è la classica famigliola moderna, con animali da compagnia che si aggiungono alla prole e facile a intraprendere viaggi a pieno carico. Ecco allora i comodi sedili posteriori, che scorrono per 15 centimetri e ciò consente di ampliare il vano bagagli da 410 a 520 litri. A cavallo tra i segmenti B e C è difficile trovare spazi allʼaltezza della tedeschina, e abbattendo la seconda fila si arriva a 1.255 litri, per unʼauto di appena 4,2 metri di lunghezza è un valore fantastico. Lʼabitacolo propone inoltre unʼampia offerta di connettività, che va dal Bluetooth allʼintegrazione con i sistemi operativi Apple CarPlay e Android Auto, per il touch screen standard da 7 pollici a colori.

Nutrito il pacchetto di dotazioni di sicurezza, in quanto Crossland non si fa proprio manca nulla: già la versione d’ingresso è dotata di serie di ausili quali il “Lane Keep Assist”, il Cruise Control intelligente con limitatore di velocità, il sistema riconoscimento dei segnali stradali e lʼavviso di superamento della carreggiata. Tutto questo a 20.850 euro, almeno questo indica il listino del nostro modello, ma grazie agli ecoincentivi e al finanziamento “Scelta Opel” si parte da 13.950 euro, rottamando unʼauto vecchia almeno 10 anni. La vera sorpresa? Lʼassenza di una versione ibrida, neanche di tipo leggero.