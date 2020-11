Il Vizor (e altro) debutta sul nuovo Opel Crossland

Per il prossimo anno Opel Crossland si rifà il look. Un cambio che inizia con il “volto” nuovo dellʼ Opel Vizor , il frontale che ha debuttato poche settimane fa sulla seconda generazione di Mokka e che diventerà il nuovo simbolo di tutti i futuri modelli Opel. Nella gamma di nuovo Crossland ci sarà inoltre lʼallestimento sportivo GS Line .

Cosa sia il Vizor è presto detto: un frontale ampio e vetrato che integra la calandra e i fari. Al centro resta il “blitz”, il fulmine che da sempre è il logo della Casa tedesca. Sono tanti però i particolari di carrozzeria che cambiano, dalle protezioni sottoscocca ai fari posteriori oscurati, dalla modanatura cromata della portiera (allestimento Ultimate) al nuovo portellone, passando per gli eleganti cerchi in lega leggera da 16 e 17 pollici e disponibili anche bicolore. Per la versione GS Line ecco i distintivi cerchi in lega leggera neri da 17 pollici, il tetto nero a contrasto con la carrozzeria rossa e le barre sul tetto.

Erede della Meriva, Crossland si è sempre fatto apprezzare per la sua versatilità e funzionalità. Nel segmento di appartenenza è infatti difficile trovare i sedili posteriori scorrevoli di ben 15 centimetri e reclinabili, la certificazione AGR per i sedili ergonomici e al tempo stesso un bagagliaio che va da 410 a 1.255 litri di capacità. Nella dotazione infotainment spicca poi il Multimedia Navi Pro con schermo a colori da 8 pollici e la compatibilità con i sistemi operativi Apple CarPlay e Android Auto. Cʼè pure il vano per la ricarica induttiva wireless degli smartphone.

Dal punto di vista tecnico, sono stati migliorati telaio e sterzo e i modelli top di gamma saranno dotati del sistema di trazione IntelliGrip (di derivazione PSA). La gamma motori si compone di tre benzina di cilindrata 1.2 e potenze di 83, 110 e 130 CV, più un turbodiesel da 120 CV, tutti Euro 6d. Elevata la dotazione di sicurezza, che comprende fra lʼaltro lʼHead Up display, lʼAvviso di collisione frontale con frenata automatica di emergenza e rilevamento pedoni, il rilevatore di stanchezza del guidatore e la Retrocamera a 180 gradi con Park Assist automatico. La nuova Opel Crossland arriverà a inizio 2021, prezzi da 20.850 euro.