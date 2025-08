Nuova Mercedes-Benz GLC: come sarà e quando arriva

Come sottolineato in apertura di questo articolo, la nuova GLC verrà presentata il prossimo 7 settembre all'IAA di Monaco di Baviera. Per Mercedes-Benz si tratta di un momento dell'anno molto importante: non va dimenticato che questa SUV, best seller del marchio, sarà presentata nella variante elettrica perché rappresenta la sostituta della EQC; in questa ottica la gamma della GLC aggiunge così la BEV alle varianti con motori endotermici. Intanto, pian piano trapelano ulteriori informazioni tecniche. Una su tutte, Mercedes-Benz ha confermato che la GLC potrà avvalersi del nuovo sistema operativo MB.OS presentato sulla CLA, mentre la plancia adotterà una versione evoluta dell'MBUX Hyperscreen.