Nuova Mercedes-Benz CLA Shooting Brake

L’abitacolo è impreziosito con una plancia che ospita fino a tre schermi: da 10,25” quello della strumentazione digitale, da 14” quello dell’infotainment e, su richiesta, da 14” quello rivolto al passeggero anteriore. A bordo si può usufruire del nuovo sistema operativo MB.OS, su cui gira la quarta generazione dell'infotainment Mbux, con l'intelligenza artificiale di Microsoft e Gemini di Google per la navigazione. Davanti al guidatore c'è poi un head-up display da 12,2” e la possibilità di giocare in streaming tramite controller Bluetooth. In generale, in abitacolo tutto fa capo alla modernità e alla tecnologia del marchio, che mette a disposzione dei clienti un'ampia scelta di materiali e colori per i rivestimenti, con la possibilità di salire di livello attingendo al catalogo Manufaktur. Per quanto concerne il carico dei bagagli, c'è posto per un valore pari a 455 litri di capacità.