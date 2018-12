15 dicembre 2018 08:45 Nuova Mazda 3, fascino e tecnologie a braccetto Gamma motori rinnovata e prezzi da 23 mila euro

Mazda rinnova completamente la sua berlina media a 5 porte Mazda 3. Ne mantiene intatto il fascino, le linee curve e sensuali e quella dinamicità delle forme che ne fanno, per il segmento C, un vero prodotto premium. A marzo 2019 arriveranno in Italia le prime 350 unità, disponibili con due motorizzazioni: 1.8 turbodiesel da 116 CV e 2.0 benzina M Hybrid da 122 CV.

Si tratta di due motorizzazioni omologate secondo la normativa Euro 6d-Temp e sorprende soprattutto lʼadozione di una soluzione mild-hybrid sul due litri benzina. Ne beneficia lʼefficienza e la modernità del progetto, visto che a supportare il motore termico cʼè un propulsore elettrico e una batteria agli ioni di litio da 24V, che riducono sensibilmente i consumi senza pregiudicare le prestazioni. Il sistema M Hybrid, inoltre, sfrutta la tecnologia della disattivazione dei cilindri, che dimezza da quattro a due lʼutilizzo di questi in base alle condizioni di marcia (quando si gira al minimo o nel traffico).

Ma in cantiere Mazda ha anche altri progetti di motori innovativi e il riferimento è al nuovo propulsore 2.0 Skyactiv-X che arriverà nellʼestate 2019. È l’unico motore al mondo a benzina con lʼaccensione a compressione tipica dei motori a gasolio, così da assicurare i valori di coppia di un turbodiesel (accelerazioni più rapide) con bassi consumi ed emissioni. Il propulsore diesel è invece il rinnovato 1.8 Skyactiv-D da 116 CV che utilizza iniettori piezoelettrici ad alta pressione e una turbina a geometria variabile. Unʼunità molto efficiente, che limita i consumi medi ad appena 4,1 litri per 100 km, abbattendo le emissioni di CO2 a 107 g/km.

La nuova Mazda 3 sarà disponibile in 4 allestimenti e dotata di tutti i più moderni dispositivi di scurezza. Dalla frenata automatica con riconoscimento dei pedoni e dei ciclisti al sistema di mantenimento della carreggiata, dal Cruise Control Adattivo con controllo della distanza di sicurezza ai fari anteriori Full LED con controllo automatico degli abbaglianti, fino alla spia della stanchezza del guidatore e all’head-up display, che proietta sul parabrezza le principali informazioni di guida e comprende il sistema di riconoscimento dei segnali stradali. Di serie il sistema di controllo dinamico dell’auto G-Vectoring Plus, che agisce su sterzo, coppia del motore e freni per ottimizzare la dinamica del veicolo e la sicurezza.