Nuova Lexus RX, la prima volta plug-in del sontuoso Suv

Le Lexus commercializzate in Italia sono da decenni soltanto ibride, ma pochi sanno che quella tecnologia non è mai stata “alla spina”, cioè plug-in. Con la nuova generazione di RX, il brand colma ora il gap e propone una versione RX450+ con alimentazione plug-in hybrid di ultima generazione. La Lexus RX 450h+ monta un 4 cilindri 2.5 benzina e un motore elettrico sullʼasse posteriore, così da sviluppare una potenza di sistema di 309 CV e disporre della trazione integrale. Va ad affiancare due altre motorizzazioni ibride leggere (350 e 500, questʼultima Hybrid Turbo), rispetto alle quali la RX450+ vanta però consumi ed emissioni da record: 1,1 litri/100 km e 24 g/km di CO2.

La quinta generazione di Lexus RX colpisce anche per il design degli esterni tutto nuovo. Pur con una lunghezza analoga, 4,89 metri, il passo è stato aumentato di 60 mm e le carreggiate sono più larghe: 15 mm lʼanteriore e 45 mm la posteriore, per una silhouette più dinamica e una presenza su strada più stabile. Il terzo montante degrada in stile coupé e regala in marcia un bellʼeffetto sportivo al grande Suv, che corre su ruote da 21 pollici. Ottimo il volume del bagagliaio, ben 612 litri con 5 passeggeri allʼinterno del generoso e super confortevole abitacolo.

Nello Speciale Motori anche la nuova Lexus RX

Proprio gli interni rivelano la grande qualità premium del Suv giapponese. Il posto guida è sontuoso e lʼequipaggiamento moderno e digitale, con il nuovo sistema multimediale Lexus Link che conta su un mega schermo touch da 14 pollici e lʼassistente di bordo che risponde ai comandi “Hey Lexus”. Davvero fantastico è poi lʼimpianto audio Mark Levinson surround premium a 21 altoparlanti, sviluppato ad hoc per questo modello.

Tra le altre qualità ecco le sospensioni adattive con smorzamento su ogni ruota. Il Suv ha ottenuto nei giorni scorsi le 5 stelle EuroNCAP per la sicurezza, merito del perfezionato “Lexus Safety System +”, di serie su tutte le versioni del Suv e che regola la velocità, lo sterzo e la frenata per evitare un incidente e prevenire le conseguenze più gravi in caso di impatto. Già disponibile sul mercato italiano, la nuova gamma Lexus RX è offerta in una forbice di prezzi che va da 80 a 99 mila euro, ma fino al 31 marzo 2023 gli incentivi Lexus scontano di 8.000 euro il listino ufficiale.