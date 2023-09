La nuova KTM Adventure R Rally ricalca così la strada che molti modelli auto e moto percorrono: sfruttano tutto il know-how tecnico acquisito nelle esperienze maturate sui campi da gara e offrono numeri, spunti e migliori idee agli ingegneri che poi mettono mano sulla progettazione dei prodotti destinati alla produzione di serie. A tal proposito, questa edizione in serie limitata, che pesa meno di 200 kg a secco , offre degli ottimi esempi di quanto abbiamo appena scritto. È infatti equipaggiata con sospensioni WP Pro Components da 270 mm di escursione, simili a quelle utilizzate dal team ufficiale KTM Factory Racing Team. Così, la forcella è una WP Xplor Pro 7548 con tecnologia Cone Valve, mentre il mono è un WP Xplor PRO 6746 completamente regolabile. Si tratta di una combinazione studiata per garantire il miglior feeling di guida.

I dettagli del motore e dell’elettronica

La nuova KTM 890 Adventure R Rally è mossa da un motore da 889 cm³, capace di 105 CV di potenza e di una coppia di 100 Nm. Il sound di questo compatto bicilindrico frontemarcia LC8c viene “filtrato” da un terminale Akrapovič “Slip-on Line” di serie. Per quanto riguarda l’elettronica, sulla Adventure ci sono l’ABS Bosch 9.3MP con funzione Offroad, il controllo di trazione con tre riding mode selezionabili in base al terreno, il TECH PACK con MSR, il Cruise Control, Quickshifter+ e la modalità Rally. Davanti agli occhi del motociclista c’è un display TFT da 5" con navigazione TURN BY TURN+ e si può avere anche un kit connettività per gestire in viaggio le chiamate in ingresso e la playlist musicale.